Охраной Немцов не пользовался, он был бесстрашный человек - адвокат оппозиционера

Адвокат Вадим Прохоров, который представлял интересы убитого Бориса Немцова около 14 лет, рассказал, что российский политик действительно не пользовался охраной.

Об этом по прилету подруги Немцова Дурицкой в Киев рассказал адвокат Вадим Прохоров, сообщает ТСН.

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Немцов иногда пользовался охраной на каких-то массовых мероприятиях, причем, скорее для защиты от таких физических нападений, вроде атаки яйцами, обливания аммиаком на выборах мера Сочи и так далее.

"Реальной охраной он не пользовался, мы иногда это с ним обсуждали. Он действительно был абсолютно смелый и бесстрашный человек. Наверно, это было зря", - резюмировал адвокат.