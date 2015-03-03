Охраной Немцов не пользовался, он был бесстрашный человек - адвокат оппозиционера
07:53, 03 марта 2015Мир
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Немцов иногда пользовался охраной на каких-то массовых мероприятиях, причем, скорее для защиты от таких физических нападений, вроде атаки яйцами.
REUTERS
Адвокат Вадим Прохоров, который представлял интересы убитого Бориса Немцова около 14 лет, рассказал, что российский политик действительно не пользовался охраной.
Об этом по прилету подруги Немцова Дурицкой в Киев рассказал адвокат Вадим Прохоров, сообщает ТСН.
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Немцов иногда пользовался охраной на каких-то массовых мероприятиях, причем, скорее для защиты от таких физических нападений, вроде атаки яйцами, обливания аммиаком на выборах мера Сочи и так далее.
"Реальной охраной он не пользовался, мы иногда это с ним обсуждали. Он действительно был абсолютно смелый и бесстрашный человек. Наверно, это было зря", - резюмировал адвокат.
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