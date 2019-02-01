Боевики ЧВК "Вагнер" помогают ливийскому генералу в подготовке военных - СМИ

В октябре СМИ писали, что Россия перебросила в восточную Ливию несколько десятков военнослужащих спецназа и сотрудников ГРУ.

Российская частная военная компания "Вагнер" предложила помочь войскам командующего Ливийской национальной армии Халифа Хафтара в наступлении в провинции Феццан на юге Ливии.

Об этом сообщает сайт Africa Intelligence со ссылкой на неназванные источники, передает Дождь. По информации издания, помощь будет заключаться в подготовке военных.

Тренировки войск с участием боевиков ЧВК могут проходить на авиабазе в городе Сабха. Силы Хафтара планируют получить контроль над нефтяными месторождениями в Феццане, пишет издание.

В начале декабре Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) объявила, что месторождение нефти Эш-Шарара в Феццане захватили вооруженные формирования, называющие себя движением "Гнев Феццана". С тех пор работы на нем блокированы. Эш-Шарара находится под управлением ливийской NOC и европейских компаний, в том числе испанской Repsol, австрийской OMV и французской Total.

Как отмечает Africa Intelligence, Хафтар "не скрывает своего желания" взять под контроль нефтяные месторождения, чтобы стать "незаменимым помощником" NOC и ее зарубежных партнеров.

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В октябре СМИ писали, что Россия перебросила в восточную Ливию несколько десятков военнослужащих спецназа и сотрудников ГРУ, которые занимаются подготовкой кадров армии Хафтара, которому Москва также поставляет тяжелые вооружения. Британская газета также писала, что в Ливии уже есть две российские военные базы в Тобруке и Бенгази, в которых находятся боевики ЧВК "Вагнер".

Хафтар поддерживает "правительство в Тобруке", сформированное в 2014 году и которое контролирует восток и часть юга Ливии. Правительство национального согласия (ПНС), созданное при поддержке Совбеза ООН, контролирует запад страны.

В ноябре 2018 года "Новая газета" писала, что "повар Путина", российский миллиардер Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК "Вагнер" и "фабрикой троллей", присутствовал на встрече министра обороны Сергея Шойгу с Хафтаром.

Ранее УНИАН сообщал, что близкий к президенту РФ олигарх Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", с помощью наемников и политических консультантов предлагает услуги по обеспечению безопасности, подготовке оружия и услуг по организации предвыборных кампаний в десяти африканских странах. В частности сообщалось, что структуры Пригожина оказывают поддержку так называемой Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, генерала, ориентированного на Москву.