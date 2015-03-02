Financial Times: Германия обязалась увеличить расходы на оборону

Об этом сообщает Дживан Васагар в своей статье, которая называется «Германия обязалась увеличить расходы на оборону», опубликованной в британской газете Financial Times.

Обещание увеличить расходы, данное министром финансов Вольфгангом Шойбле, во время интервью в воскресенье, последовало за сокращением расходов на немецкую оборону от 1,3 % от ВВП в 2013 г. до 1,1 % от объема производства в этом году.

Бундесвер чувствовал себя неловко из-за неудач с оборудованием в последние месяцы, в том числе из-за поломки транспортного самолета, поставлявшего оружие иракским курдам.

Хотя самолет был голландским, тот факт, что Германии пришлось взять его в аренду, говорит о том, что стране не хватает самолетов, готовых к развертыванию.

То, что Германии не хватает оборудования, показал прошлогодний доклад оборонных инспекторов, в котором говорилось о том, что только 24 из 43 транспортных самолетов Transall C-160 находятся в рабочем состоянии.

Немецкие министерства в настоящее время обсуждают вопрос о распределении бюджета на 2016 г. Проект бюджета будет опубликован летом.

Чиновники в Берлине говорят, что увеличение расходов вряд ли произойдет в следующем году, хотя это не исключено.

Г-н Шойбле сказал в интервью газете Bild am Sonntag: «Конечно, с учетом кризиса и нестабильности в мире, мы должны повысить расходы на оборону в ближайшие несколько лет».

Тем не менее, министр отметил, что увеличение оборонного бюджета в следующем году принесет мало пользы, так как оборонная промышленность не сможет так быстро представить крупные проекты.

Германия, крупнейшая экономика Европы, пересматривает свою стратегию безопасности в ответ на нестабильность на Ближнем Востоке и попытки России отстаивать свои интересы с помощью силы.

Во время своего выступления на прошлой неделе, говоря об угрозах безопасности, Урсула фон дер Лайен, министр обороны, сказала: «На востоке от нас мы видим в России актера, который стремится вернуться к силовой политике прошлых лет. Без единства и решимости среди европейцев, у нас нет никаких шансов в борьбе с этим».

Ответом Германии на украинский кризис станет также и усиление танковых войск.

Министр обороны возвращает на службу неактивный немецкий танковый батальон, изменив планы по сокращению количества немецких боевых танков Леопард 2.

Г-жа фон дер Лайен заявила, что такое решение было принято «в свете изменившейся обстановки в области безопасности с 2014 г.»

Восстановленый танковый батальон будет базироваться в Бергене, в Нижней Саксонии, и должен способствовать увеличению гибкости и скорости реакции сил НАТО.

От стран-членов НАТО ожидают, что они будут выделять как минимум 2 % на оборону. Все 28 членов подписали документ, подтверждающий цель, установленную в прошлом году на сентябрьском саммите НАТО в Уэльсе, но Британия, Канада, Германия и Италия собираются сократить расходы в этом году.

В то время как Германия играла все более активную военную роль в последние годы, принимая участие в возглавляемых НАТО миссиях в Косово и Афганистане, этот опыт почти не помог преодолеть скептицизм общественности.

Проведенные в прошлом году опросы показывают, что около 60 % немцев выступают против военного участия Германии в других странах.

Карстен Никель, аналитик из консалтинговой компании Teneo, сказал, что, несмотря на давление со стороны союзников, которые хотели большего от Германии, внутри страны традиционно совсем по-другому говорили о роли военных во внешней политике.

«Что касается общественного мнения, нужно провести еще очень большую работу», – сказал г-н Никель.