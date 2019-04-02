США, Испания и Румыния обсудили российскую агрессию в Черном море

Они согласились, что на восточной границе страны есть «проблемы», которые предстоит решить альянсу.

Заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино заявил, что госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министрами иностранных дел Румынии и Испании Теодором Мелешкану и Жозепом Боррелем агрессию России в Черном море.

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Заявление Палладино опубликовано на сайте Госдепа. Отмечается, что трехсторонняя встреча прошла в Вашингтоне.

Палладино рассказал, что стороны обсудили сотрудничество с «верным сторонником НАТО» Румынией. Они согласились, что на восточной границе страны есть «проблемы», которые предстоит решить альянсу.

Также главы внешнеполитических ведомств провели переговоры о роли Румынии в поддержании стабильности в черноморском регионе, где наблюдается российская агрессия.

Ранее УНИАН сообщал, что два корабля НАТО вошли в порт Одессы.