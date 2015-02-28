Лидер Северной Кореи призвал армию готовиться к войне с США и их союзниками - СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал армию страны готовиться к войне с США и их союзниками.

Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Сложившаяся ситуация, когда великая война за национальное воссоединение уже близко, требует, чтобы все подразделения корейской народной армии стали гвардией, полностью готовой к войне», — приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.

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