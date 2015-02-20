Лидер КНДР сменил прическу и форму бровей (фото)
11:49, 20 февраля 2015Мир
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на партийном съезде с новой прической и новой формой бровей.
REUTERS
Фотоснимки северокорейского лидера в новом имидже были опубликованы в нескольких западных изданиях, сообщает Би-би-си.
Ким Чен Ын появился перед делегатами съезда с зачесанными назад волосами и выбритыми до половины бровями.
Издание Peoples сравнило прическу главы КНДР с той, что носил американский актер Уилл Смит в 1990-е годы.
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