Лидер КНДР сменил прическу и форму бровей (фото)

Фотоснимки северокорейского лидера в новом имидже были опубликованы в нескольких западных изданиях, сообщает Би-би-си.

Ким Чен Ын появился перед делегатами съезда с зачесанными назад волосами и выбритыми до половины бровями.

Издание Peoples сравнило прическу главы КНДР с той, что носил американский актер Уилл Смит в 1990-е годы.

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