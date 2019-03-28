Кремль подтвердил присутствие российских «специалистов» в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что российские военные должны покинуть территорию Венесуэлы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Венесуэле присутствуют «российские специалисты» – они якобы прибыли в страну по контрактам на поставку специмущества.

Об этом сообщает российское агентство «Интерфакс».

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"Во исполнение своих обязательств по этим контрактам РФ осуществляет те действия, которые она осуществляет, если говорить о тех специалистах, которые в последние дни прибыли в Венесуэлу", - подчеркнул Песков.

При этом, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские специалисты прибыли в Венесуэлу в соответствии с двусторонним соглашением о военно-техническом сотрудничестве.

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы Венесуэла переживает острый политический, экономический и гуманитарный кризис. 22 января там начались массовые акции протеста после того, как Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок. На следующий день председатель Национальной ассамблеи Гуайдо объявил себя врио. президента страны.

Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо легитимным лидером страны. Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента до окончания срока полномочий в 2025 году.

В январе СМИ сообщили, что боевики российской частной военной компании "Вагнер" прибыли в Венесуэлу для охраны Мадуро от возможного ареста. В феврале армия Венесуэлы была приведена в боевую готовность в связи с анонсированными ранее поставками гуманитарной помощи из США.

Президент США Дональд Трамп пригрозил венесуэльским военным тяжелыми последствиями, если они продолжат поддерживать Мадуро.

Высокопоставленный чиновник из Венесуэлы в воскресенье, 24 марта, подтвердил журналистам прибытие в страну самолета с российскими военными на борту.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российские военные должны покинуть территорию Венесуэлы.

Вице-президент США Майк Пенс при этом призвал Москву прекратить поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и перейти на строну Гуайдо, который провозгласил себя временным главой государства. России ради восстановления свободы венесуэльцев стоит присоединиться к другим странам по всему миру, добавил он. В то же время Пенс указал, что Вашингтон рассматривает прибытие российских военных самолетов в Боливарианскую Республику как нежелательную провокацию.