"Они должны оттуда убраться": Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле

Президент США при этом рассматривает "все возможности" для давления на Москву.

Российские военные должны покинуть территорию Венесуэлы.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с Фабианой Розалес — женой венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо.

«Россия должна оттуда убраться», — заявил глава государства журналистам. На вопрос, каким образом таких действий можно добиться, Трамп сказал: «Посмотрим. Все варианты возможны». Об этом сообщает Reuters.

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Вице-президент США Майк Пенс при этом призвал Москву прекратить поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и перейти на строну Гуайдо, который провозгласил себя временным главой государства. России ради восстановления свободы венесуэльцев стоит присоединиться к другим странам по всему миру, добавил он.

В то же время Пенс указал, что Вашингтон рассматривает прибытие российских военных самолетов в Боливарианскую Республику как нежелательную провокацию.

Два военных транспортных самолета прибыли из России в Каракас 24 марта.

Ранее источники в американском правительстве заявили, что среди прилетевших в Венесуэлу российских военных были специалисты по кибербезопасности.