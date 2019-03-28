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Украинская "девушка Бонда" показала себя в 15 лет (фото)

16:05, 28 марта 2019
Мир
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39-летняя кинозвезда опубликовала в Instagram снимок / ELLE.ua

39-летняя кинозвезда опубликовала в Instagram снимок из своей первой модельной фотосессии. В подписи Куриленко сообщила, что на фото ей всего 15 лет.

«Нашла свою первую модельную фотосессию. Мне здесь 15 лет», - написала актриса.

В комментариях к снимку фолловеры восхищаются красотой Куриленко: «Все-таки, украинки самые красивые», «Как красиво! И вы даже не изменились», «Украинская красавица!», «Украинки очень красивые!», - пишут в сети.

Как сообщал УНИАН, ранее девушка Бонда приехала в родной Бердянск и искупалась в Азовском море.

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Теги: #Ольга Куриленко топлес