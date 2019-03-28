Украинская "девушка Бонда" показала себя в 15 лет (фото)

Ольга Куриленко показала свою первую модельную фотосессию.

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась с поклонниками редким фото из личного архива.

39-летняя кинозвезда опубликовала в Instagram снимок из своей первой модельной фотосессии. В подписи Куриленко сообщила, что на фото ей всего 15 лет.

«Нашла свою первую модельную фотосессию. Мне здесь 15 лет», - написала актриса.

В комментариях к снимку фолловеры восхищаются красотой Куриленко: «Все-таки, украинки самые красивые», «Как красиво! И вы даже не изменились», «Украинская красавица!», «Украинки очень красивые!», - пишут в сети.

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