Украинская "девушка Бонда" показала себя в 15 лет (фото)
16:05, 28 марта 2019Мир
263 0
Ольга Куриленко показала свою первую модельную фотосессию.
39-летняя кинозвезда опубликовала в Instagram снимок / ELLE.ua
Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась с поклонниками редким фото из личного архива.
39-летняя кинозвезда опубликовала в Instagram снимок из своей первой модельной фотосессии. В подписи Куриленко сообщила, что на фото ей всего 15 лет.
«Нашла свою первую модельную фотосессию. Мне здесь 15 лет», - написала актриса.
В комментариях к снимку фолловеры восхищаются красотой Куриленко: «Все-таки, украинки самые красивые», «Как красиво! И вы даже не изменились», «Украинская красавица!», «Украинки очень красивые!», - пишут в сети.
Как сообщал УНИАН, ранее девушка Бонда приехала в родной Бердянск и искупалась в Азовском море.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter