В Конгрессе США предлагают обнародовать документы о попытках отстранить Трампа от власти - СМИ
Комитет по вопросам юстиции Палаты представителей американского Конгресса призвал министерство юстиции США обнародовать документы, касающиеся бесед американских чиновников о возможном отстранении от власти президента Дональда Трампа.
Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на Reuters, резолюция комитета была поддержана единогласно.
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За нее проголосовали и демократы, и республиканцы, которые и предложили текст. После одобрения в комитете резолюция будет вынесена на голосование в Палате представителей. В случае одобрения в министерство будет направлено формальное прошение о предоставлении документов.
Речь идет о действиях заместителя министра юстиции США Рода Розенстайна и бывшего заместителя главы ФБР Эндрю Маккейба. Маккейб рассказал о планах Розенстайна записывать разговоры с Трампом. Маккейб также утверждал, что заместитель министра юстиции размышлял над возможностью импичмента президента с помощью американской конституции. По словам Маккейба, Розенстайн говорил с ним на эти темы после избрания Трампа в 2016 году.
Чиновники могли обсуждать возможность принудительного отстранения Трампа от должности на основании 25-й поправки к Конституции США. Согласно ей, президент может быть лишен должности по медицинским показаниям, однако для этого нужно решение большинства членов правительства.
«Род поднял эту тему и обсудил со мной, сколько членов кабинета могли бы поддержать такой шаг. Честно говоря, я мало что могу сказать по этому вопросу. Поэтому я просто слушал, что скажет он. Это был невероятно напряженный момент», - заявил в феврале 2019 года Эндрю Маккейб.
Заместитель министра юстиции США Род Розенстайн отрицает эти утверждения.