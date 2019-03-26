В Конгрессе США предлагают обнародовать документы о попытках отстранить Трампа от власти - СМИ

Согласно 25-й поправке к американской Конституции, президент США может быть лишен должности по медицинским показаниям, однако для этого нужно решение большинства членов правительства.

Комитет по вопросам юстиции Палаты представителей американского Конгресса призвал министерство юстиции США обнародовать документы, касающиеся бесед американских чиновников о возможном отстранении от власти президента Дональда Трампа.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на Reuters, резолюция комитета была поддержана единогласно.

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За нее проголосовали и демократы, и республиканцы, которые и предложили текст. После одобрения в комитете резолюция будет вынесена на голосование в Палате представителей. В случае одобрения в министерство будет направлено формальное прошение о предоставлении документов.

Речь идет о действиях заместителя министра юстиции США Рода Розенстайна и бывшего заместителя главы ФБР Эндрю Маккейба. Маккейб рассказал о планах Розенстайна записывать разговоры с Трампом. Маккейб также утверждал, что заместитель министра юстиции размышлял над возможностью импичмента президента с помощью американской конституции. По словам Маккейба, Розенстайн говорил с ним на эти темы после избрания Трампа в 2016 году.

Чиновники могли обсуждать возможность принудительного отстранения Трампа от должности на основании 25-й поправки к Конституции США. Согласно ей, президент может быть лишен должности по медицинским показаниям, однако для этого нужно решение большинства членов правительства.

«Род поднял эту тему и обсудил со мной, сколько членов кабинета могли бы поддержать такой шаг. Честно говоря, я мало что могу сказать по этому вопросу. Поэтому я просто слушал, что скажет он. Это был невероятно напряженный момент», - заявил в феврале 2019 года Эндрю Маккейб.

Заместитель министра юстиции США Род Розенстайн отрицает эти утверждения.