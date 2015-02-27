США не исключают расширения санкций против России

По словам Псаки , "активные дискуссии" на этот счет ведутся "внутри администрации и с международными партнерами", сообщает ТАСС.

Однако, "объявлять не о чем", подчеркнула она.

Читайте такжеЕврокомиссар: Эффект от санкций Кремля против ЕС ограничен

Посол Украины в США Александр Моцик считает, что за ситуацию с Дебальцево должны быть введены дополнительные санкции как со стороны США, так и со стороны ЕС.