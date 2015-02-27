США не исключают расширения санкций против России
07:14, 27 февраля 2015Мир
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Руководитель пресс-службы госдепартамента США Джен Псаки заявила, что правительство США продолжает обсуждать на межведомственном уровне, а также со своими зарубежными партнерами возможность введения новых санкций в отношении России.
В США продолжают обсуждать санкции / flickr.com/photos/jeepersmedia
По словам Псаки , "активные дискуссии" на этот счет ведутся "внутри администрации и с международными партнерами", сообщает ТАСС.
Однако, "объявлять не о чем", подчеркнула она.
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Посол Украины в США Александр Моцик считает, что за ситуацию с Дебальцево должны быть введены дополнительные санкции как со стороны США, так и со стороны ЕС.
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