В Сирии ликвидировали трех российских военнослужащих

Ранее СМИ сообщали, что в Дейр-эз-Зоре боевики убили майора Сухроба Каримова и двух полковников. По некоторым данным, один из полковников принимал участие в войне на Донбассе.

Трое военнослужащих Вооруженных сил России были ликвидированы в Сирии в конце февраля.

Об этом в понедельник, 25 марта, сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, в конце февраля трое российских военнослужащих, возвращаясь днем на автомобиле в один из населенных пунктов в провинции Дейр-эз-Зор, "попали в засаду".

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После завязавшегося боя российские военнослужащие пропали без вести. В итоге было установлено, что на автомобиль напали, в результате чего трое военнослужащих были убиты.

В российском ведомстве также подчеркнули, что убили около 30 человек, причастных к нападению на автомобиль с российскими военнослужащими в результате спецоперации. Звания убитых, а также другие обстоятельства боя ведомство не указало.

Стоит отметить, что первые сообщения о гибели российских военных в провинции Дейр-эз-Зор появились еще в начале марта. Тогда подконтрольные "Исламскому государству" информационные ресурсы сообщили, что 22 февраля у города Маядин была уничтожена большая группа проправительственных сил, среди которой были шестеро россиян.

Позже Русская служба BBC сообщила, что в Дейр-эз-Зоре боевиками были убиты майор Сухроб Каримов и двое полковников.

По данным издания, 35-летний Каримов служил в 38-й гвардейской мотострелковой бригады, постоянное место дислокации которой - село Екатеринославка Амурской области. Штатная должность - командир батальона.

Однако за неделю до публикации BBC военный эксперт, украинский нардеп Дмитрий Тымчук сообщил, что во время столкновения в Дейр эз-Зор были убиты четверо российских военных. Среди них, по его информации, полковник А.Омаров, командир 3 отдельной бригады специального назначения, пункт постоянной дислокации которого находится в Тольятти (по данным открытых источников, речь идет об Альберте Омарова).

"Полковник А. Омаров был назначен на должность командира бригады 5 лет назад, в феврале 2014 года, с начала российской агрессии против Украины. Принимал активное участие в боевых действиях на территории Украины, организовывал подготовку диверсионно-разведывательных групп, которые действовали на территории нашей страны", - сообщил Тымчук.

За время военной операции РФ в Сирии, которая началась в сентябре 2015 года, по официальным данным, погибли более 110 российских военнослужащих.

Как сообщалось, около 100 российских военных частной военной компании "Вагнер" были ликвидированы под сирийским Дейр-Эз-Зор в начале февраля 2018 года в результате боя против сил международной коалиции, которые возглавляет командование США. Впрочем, Россия не просто опровергала информацию о потерях, но и подделывала свидетельства военных о смерти.