Российские наемники «ЧВК Вагнера» проявили себя в Ливии – СМИ

Кроме того, «вагнеровцы» замечены в ЦАР, Судане и Мадагаскаре.

Сотни наемников, связанных с российской военной разведкой, оказывают поддержку влиятельному командиру в восточной части Ливии.

Об этом сообщает The Telegraph. Отмечается, что Москва расширяет свое присутствие в Африке.

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По информации источника в британском правительстве, сомнительная «ЧВК Вагнера» оказывает поддержку Халифе Хафтару – командиру Ливийской национальной армии. 300 российских боевиков находятся в Бенгази. Кроме того, вооруженным формированиям Хафтара поставляют артиллерию, танки, дроны и военное снаряжение.

В январе Ливийская национальная армия начала новую кампанию и берет под контроль нефтяные месторождения страны. На этом фоне Хафтар и лидер международно признанного правительства Ливии провели встречу и согласились с необходимостью проведения выбров, хотя их дата не установлена.

Собеседник журналистов рассказал, что российские наемники хотят обезопасить глубоководные ливийские порты Тобрук и Дерна для российского флота, а также могут контроллировать поставки нефти в Южную Европу, если получат контроль над ливийским энергетическим сектором.

Новость о причастности «вагнеровцев» к войне в Ливии перекликается с информацией об усилиях России по расширению своего влияния в Африке. Арсенал Москвы включает в себя разнообразные методы – от оружейных и энергетических сделок, до оказания скрытной военной и политической поддержки.

По информации журналистов, наемники «ЧВК Вагнера» работают в Центрально-Африканской Республике и Судане, а также на Мадагаскаре.

Напомним, руководитель аппарата Службы безопасности Украины Игорь Гуськов ранее заявил, что в оккупированном Крыму состоялся набор людей в ряды ЧВК "Вагнера", которые затем направлялись в Судан.