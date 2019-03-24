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Мюллер пришел к выводу, что Трамп не совершал никаких преступлений

22:15, 24 марта 2019
Мир
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Роберт Мюллер / REUTERS

Это следует из опубликованных Минюстом ключевых выводов итогового доклада Мюллера, передает ТАСС.

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Спецпрокурор подтвердил отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом Трампа.

При этом Мюллер не дает четкого ответа на вопрос, создавал ли Трамп препятствия правосудию.

В докладе также утверждается, что Россия пыталась влиять на выборы в США в 2016 году через "Агентство интернет-исследований" и хакерские атаки.

Как сообщал УНИАН, ранее республиканцы призвали генпрокурора США опубликовать отчет по «российскому делу».

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Теги: #Трамп#США#Россия#расследование Мюллера