Мюллер пришел к выводу, что Трамп не совершал никаких преступлений
22:15, 24 марта 2019Мир
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Это следует из опубликованных Минюстом ключевых выводов итогового доклада спецпрокурора.
Роберт Мюллер / REUTERS
Спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что президент США Дональд Трамп не совершал никаких преступлений.
Это следует из опубликованных Минюстом ключевых выводов итогового доклада Мюллера, передает ТАСС.
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Спецпрокурор подтвердил отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом Трампа.
При этом Мюллер не дает четкого ответа на вопрос, создавал ли Трамп препятствия правосудию.
В докладе также утверждается, что Россия пыталась влиять на выборы в США в 2016 году через "Агентство интернет-исследований" и хакерские атаки.
Как сообщал УНИАН, ранее республиканцы призвали генпрокурора США опубликовать отчет по «российскому делу».
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