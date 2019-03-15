В Конгрессе проголосовали за обнародование доклада о вмешательстве России в выборы США

Резолюция Палаты представителей является символической и призвана повлиять на позицию министра юстиции США Уильяма Барра.

Палата представителей Конгресса США единогласно проголосовала за обнародование окончательного отчета следствия спецпрокурора США Роберта Мюллера касательно российского вмешательства в выборы в США в 2016 году.

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Об этом сообщает "Голос Америки". "Резолюция призывает обнародовать для общественности доклад, который следствие Мюллера предоставит Минюсту США за исключением материалов, защищенных государственной тайной. Резолюция призывает передать Конгрессу США полный вариант его доклада", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Минюст США заявил, что законодатели получат исключительно выводы следствия.

Резолюция Палаты представителей является символической и призвана повлиять на позицию министра юстиции США Уильяма Барра.

Следствие Мюллера заканчивается и ожидается, что спецпрокурор скоро обнародует свой окончательный отчет. Представители Демократической и Республиканской партии частно выражают надежду, что доклад подкрепит позицию сторон.

Демократы настаивают, что штаб Трампа сговорился с Россией. Следствие Мюллера выясняет, координировалось ли содействие Дональду Трампу со стороны России с самым штабом Трампа.