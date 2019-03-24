В Риге Wizz Air не пустил в Киев российских журналистов

Журналисты должны были лететь в Киев из Риги 23 марта, у них были забронированы билеты, но при посадке их не пустили на самолет.

Лоукостер Wizz Air в Риге отказал в перевозке российским журналистам Алексею Семенову и Денису Камалягину из-за своей политики в отношении российских граждан. Читайте такжеБоевиком, которого судят в Германии за войну против Украины, оказался племянник Киселева (видео)

Об этом сообщает Громадське. Журналисты должны были принять участие в презентации книги Россия и Украина. Дни затмения в Киеве.

"Это журналисты-расследователи, которые после начала войны были одними из первых, кто подтвердил участие российских военных в войне на Донбассе, а именно псковских десантников", - рассказал представитель организации Дом свободной России Грег Фролов, который организовывал презентацию книги.

Журналисты должны были лететь в Киев из Риги 23 марта, у них были забронированы билеты, но при посадке их не пустили на самолет.

"Компания Wizz Air выпустила внутреннее распоряжение, в рамках которого они не допускают граждан РФ на свои борта, летящие в Киев, если они не имеют дипломатического паспорта или вида на жительство", - рассказал Фролов.

Журналисты выразили свое возмущение этим инцидентом, ведь по их мнению, перевозчик не имеет права брать на себя компетенцию Украины решать, кого впускать в государство, а кого - нет.

"Мы планируем направить полный перечень жалоб как к ним, так и во все возможные организации, которые могут повлиять на эту компанию", - подчеркнул организатор мероприятия.

Представитель Погранслужбы Олег Слободян в комментарии Громадському заявил, что не слышал о подобном правиле в отношении россиян в компании Wizz Air.

Как сообщал УНИАН, 16 марта Латвия заявила, что продолжит поддерживать территориальную целостность Украины.