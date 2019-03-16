Латвия продолжит поддерживать территориальную целостность Украины - глава МИД

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс подтвердил непоколебимую позицию Латвии, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

Латвия продолжит поддерживать территориальную целостность Украины.

Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в Twitter.

«В 5-ю годовщину так называемого референдума, организованного Россией, и незаконной оккупации и аннексии Крыма Украины я подтверждаю непоколебимую позицию Латвии о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины», - отметил Ринкевичс.

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Он заверил, что Латвия продолжит поддерживать территориальную целостность Украины.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав 16 марта «референдум» о якобы самоопределении полуострова. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% участников «референдума» высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.