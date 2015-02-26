Еврокомиссар: Эффект от санкций Кремля против ЕС ограничен

Об этом заявил в интервью Радио Свобода вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам зоны евро и социального диалога, экс-премьер-министр Латвии Валдис Домбровскис.

«Относительно влияния санкций на экономику ЕС, мы видим, что эффект весьма ограничен. Но он неравномерно распределен между странами и секторами. Больше всего подвержены влиянию страны, граничащие с Россией, как страны Балтии, Польши, а также Финляндия. Среди секторов действие санкций больше всего ощутил на себе сельскохозяйственный: производство фруктов, овощей, молочных продуктов. ЕС уже выступил с конкретной поддержкой этих секторов. В любом случае, мы оцениваем общий эффект этих санкцийкак достаточно ограничен», - сказал Домбровскис.

Читайте такжеКэмерон: Санкции с России поможет снять только чудо

По его словам, что касается влияния санкций ЕС на Россию, то эти санкции работают и сказываются на экономике России.

«Мы видим, что эти санкции работают, они сказываются на экономике России. Конечно, речь идет не только о санкциях ЕС, но и других, а также влиянии некоторых неблагоприятных факторов, как низкие цены на нефть. Мы наблюдаем отток капитала из России вследствие ее непрогнозируемой политики. Мы видим, что российская экономика падает в рецессию. Рубль обвалился примерно наполовину», - заявил еврокомиссар.

Евросоюз, а также США, Канада и другие страны наложили на Россию и пророссийских деятелей с украинским гражданством ряд санкций, сперва из-за аннексии Россией украинского Крыма, а затем из-за роли Москвы в конфликте на востоке Украины.

Россия отрицает свою причастность к конфликту на Донбассе.