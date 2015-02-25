США могут ввести новые санкции против России в ближайшие дни

Об этом сообщил госсекретарь США Джон Керри, сообщает Би-би-си. "Новые санкции в отношении России могут быть введены в ближайшие несколько дней", - сказал он.

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Джон Керри отметил, что президент США Барак Обама примет решение по поводу введения новых санкций и начала поставок оружия Украине в течение ближайших нескольких дней.

Он отметил, что в настоящий момент "ведутся дискуссии между США и европейскими союзниками относительно того, какие новые шаги в отношении России могут быть приняты и когда они должны вступить в силу".