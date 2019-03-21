У Британии останется три варианта, если депутаты отклонят соглашение о Brexit – глава МИД

По словам министра, маловероятно, чтобы парламент поддержал проведение второго референдума о Brexit.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант предсказывает стране период крайней непредсказуемости, если парламент в третий раз отклонит правительственное соглашение о Brexit.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

По его словам, если депутаты не поддержат соглашение во время третьего голосования, то есть "очень ограниченный" перечень того, что может произойти дальше.

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"Парламент может проголосовать за отзыв статьи 50, отменяющий процесс Brexit. Я думаю, что это крайне невероятный вариант", - отметил Хант.

"Также может произойти внеочередной саммит ЕС, чтобы предложить нам отсрочку, и мы не знаем, какой продолжительности он будет и насколько обременительными будут условия, возможно, это будет проведение второго референдума", - сказал он.

По словам министра, маловероятно, чтобы парламент поддержал проведение второго референдума о Brexit.

"И наконец остается вариант выхода из ЕС без соглашения по умолчанию. Поэтому выбор перед нами стоит следующий: или решение этой проблемы, или крайняя неопределенность", - считает Хант.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила депутатов в задержке Brexit и призвала их принять соглашение с ЕС, потому что люди "устали от борьбы и политических игр".

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что кратковременная отсрочка даты Brexit возможна при условии, что британский парламент одобрит соглашение о выходе из блока на следующей неделе.