Французский министр по вопросам ЕС назвала своего кота Brexit

По ее словам, британские политики и коты имеют нечто общее в поведении.

Министр европейских дел Франции Натали Луазо назвала своего кота Brexit из-за его нерешительного характера. В этом она призналась недавно, во время одного из интервью. По словам французского политика, кот постоянно мяукает, чтобы ему открыли дверь. А когда двери открыты, он никуда не идет.

Именно так, мол, и ведет себя Великобритания в вопросе членства в ЕС, пишет The Independent.

«Он будит меня каждое утро и мяукает до хрипа, потому что хочет выйти. И потом, когда я открываю перед ним дверь, он остается на месте, нерешительный. А потом кот пристально смотрит на меня, когда я выставляю его за дверь», - пояснила Луазо.

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Издание поясняет, что она будет главным кандидатом от партии президента Эммануэля Макрона на нынешних выборах в Европарламент. За эту позицию ей придется побороться с лидером популистов Франции Марин Ле Пен, которая надеется, что победа на выборах поможет ей возглавить подъем правых радикалов в Европе.

Министр Натали Луазо неоднократно жестко или даже провокативно высказывалась о переговорах по Brexit. В октябре она допустила, что выход Британии без какого-либо предварительного соглашения был бы лучшим, чем то, что премьер-министр Тереза Мэй предлагает ЕС.

«Отсутствие какого-либо соглашения может быть лучше, чем плохая сделка», - процитировала Луазо слова британского премьера.