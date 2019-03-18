Стрельба в Нидерландах: полиция обнародовала подробности о подозреваемом (фото)

В результате нападения как минимум один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Полиция Нидерландов сообщает, что разыскивает 37-летнего мужчину турецкого происхождения в связи со стрельбой в трамвае в городе Утрехт.

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В результате нападения как минимум один человек погиб, еще несколько получили ранения, передает радио Свобода. Полиция не исключает, что инцидент может быть связан с терроризмом.

По данным правоохранителей, мужчину, которого разыскивают, зовут Гекман Танис, он родился в Турции. Вместе с просьбой помочь в поисках и фотографией подозреваемого полиция распространяет призыв не приближаться к нему.

Как сообщают правоохранители, предполагаемый стрелок до сих пор в бегах. На месте стрельбы работают вооруженные полицейские. Расследование обстоятельств продолжается.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отменил встречу с правящей коалицией и сейчас проводит совещание относительно ситуации.

О стрельбе в трамвае Утрехта стало известно сегодня утром.