Оскар-2015: Вручена награда за лучший фильм

Награду за лучший фильм получили продюсеры - Алехандро Гонсалес Иньярриту, Джон Лешер и Джеймс В. Скотчдопоул. Об этом сообщает Новое Время.

В номинации также были представлены фильмы «Снайпер», «Отрочество», «Отель Гранд Будапешт», «Игра в имитацию», «Сельма», «Вселенная Стивена Хокинга» и лента «Одержимость».

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Фильм также получил Оскар за Лучший оригинальный сценарий.