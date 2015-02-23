Оскар-2015: Вручена награда за лучший фильм

07:38, 23 февраля 2015
Мир
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Оскар за Лучший фильм получила картина Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бердмэн».

REUTERS

Награду за лучший фильм получили продюсеры - Алехандро Гонсалес Иньярриту, Джон Лешер и Джеймс В. Скотчдопоул. Об этом сообщает Новое Время.

В номинации также были представлены фильмы «Снайпер», «Отрочество», «Отель Гранд Будапешт», «Игра в имитацию», «Сельма», «Вселенная Стивена Хокинга» и лента «Одержимость».

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Фильм также получил Оскар за Лучший оригинальный сценарий.

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