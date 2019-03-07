Хакеры из Ирана атаковали более 200 компаний по всему миру

По данным корпорации Microsoft, суммарный ущерб от действий хакеров достиг сотен миллионов долларов.

По данным корпорации Microsoft, за прошедшие два года более 200 компаний по всему миру подверглись атакам группы хакеров, предположительно связанной с правительством Ирана. Читайте такжеВ мире оценили ущерб от возможной глобальной кибератаки

Согласно исследованию Microsoft, жертвами хакеров стали преимущественно нефтегазовые компании, машиностроительные предприятия, а также концерны, занимающиеся международным бизнесом в таких странах, как Германия, Саудовская Аравия, Великобритания, Индия и США, сообщает DW.

По данным корпорации Microsoft, суммарный ущерб от действий хакеров достиг сотен миллионов долларов.

По оценке специалистов компании, за атаками стоит хакерская группировка Holmium, что имеет связи с правительством Ирана. Кроме того, отдельные взломы выполняло по поручению Holmium другое хакерская группировка - APT33.

По мнению некоторых экспертов по безопасности, Тегеран сейчас стремится нарастить потенциал для кибератак из санкций давления на Иран со стороны США.