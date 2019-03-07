Хакеры из Ирана атаковали более 200 компаний по всему миру
По данным корпорации Microsoft, за прошедшие два года более 200 компаний по всему миру подверглись атакам группы хакеров, предположительно связанной с правительством Ирана.
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Согласно исследованию Microsoft, жертвами хакеров стали преимущественно нефтегазовые компании, машиностроительные предприятия, а также концерны, занимающиеся международным бизнесом в таких странах, как Германия, Саудовская Аравия, Великобритания, Индия и США, сообщает DW.
По данным корпорации Microsoft, суммарный ущерб от действий хакеров достиг сотен миллионов долларов.
По оценке специалистов компании, за атаками стоит хакерская группировка Holmium, что имеет связи с правительством Ирана. Кроме того, отдельные взломы выполняло по поручению Holmium другое хакерская группировка - APT33.
По мнению некоторых экспертов по безопасности, Тегеран сейчас стремится нарастить потенциал для кибератак из санкций давления на Иран со стороны США.