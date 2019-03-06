В вузах США начали открывать программы подготовки специалистов из каннабиса

Подготовкой специалистов по выращиванию каннабиса решили заняться даже в штатах, где его еще не легализовали, например, в Коннектикуте.

В США начали открывать программы подготовки специалистов с каннабиса в университетах и колледжах. В частности, такую программу уже открыли в Мичиганском университете.

«Мои друзья все время шутят, что я получаю ученую степень по травке. Я пытаюсь объяснить им, что это очень серьезное направление и тяжелая работа, как и вся органическая химия», — рассказывает Грейс Дено, одна из первых студенток новой программы — медицинской растительной химии — в Мичиганском университете, пишет Громадське со ссылкой на AP.

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Исследователи рынка, сосредотачивается на тенденциях промышленности каннабиса, уверяют, что уже к 2022 году эта сфера создаст 467 тысяч рабочих мест в науке, фармацевтике и маркетинга, а зарплата будет в несколько раз выше, чем в других отраслях.

Весной 2019 года аналогичную программу запустят в Северной Дакоте, а университет Колорадо предлагает студентам изучать социальные, юридические, политические и медицинские аспекты каннабиса. Курсы по права и политики марихуаны запустят в Огайо, университетах Денвера и Вандербильта.

«Мы обеспечим студентам быстрый путь в индустрию. Пока что там наблюдается острая нехватка кадров, особенно химиков-аналитиков», — говорит профессор Мичиганского университета Брэндон Кэнфилд.

Подготовкой специалистов по выращиванию каннабиса решили заняться даже в штатах, где его еще не легализовали, например, в Коннектикуте.

Отметил, что сейчас марихуана легализована в семи американских штатах — Колорадо, Вашингтон, Орегон, Аляска, Невада, Массачусетс и Калифорния.

Напомним, 30 января на сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию с требованием внести изменения в законодательство, чтобы каннабис можно было использовать в медицинских и научных целях.

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун поддержала петицию и призвала способствовать легализации медицинского каннабиса.

Супрун объяснила, что медицинский каннабис применяют при таких заболеваниях как болезнь Альцгеймера, раковые заболевания, хроническая боль, синдром раздраженного кишечника, в том числе болезнь Крона и язвенный колит, множественный склероз, а также эпилепсия.

В США в июне 2019 года впервые утвердили продажу медицинского препарата на основе каннабиса.

В октябре в Канаде разрешили продажу марихуаны в личных целях. Взрослым могут продавать не более 30 граммов, а дома можно выращивать не более 4 кустов конопли. Так Канада стала второй страной в мире после Уругвая, которая полностью легализовала марихуану.