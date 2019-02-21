В оккупированном Крыму прошел набор в ЧВК "Вагнера" для операций в Судане – СБУ

Часть фамилий СБУ уже обнародовала и в ближайшее время обещает обнародовать другую часть.

Руководитель аппарата Службы безопасности Украины Игорь Гуськов заявил, что в оккупированном Крыму состоялся набор людей в ряды ЧВК "Вагнера", которые затем направлялись в Судан.

Об этом он заявил в комментарии "Прямом".

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"Относительно участия граждан Украины в так называемой структуре ЧВК "Вагнера". Да действительно - мы имеем не единичные случаи, когда наши бывшие граждане принимали участие. Более того, сегодня мы можем говорить о том, что в оккупированном Крыму состоялся набор в ряды ЧВК "Вагнера", которые направлялись в Судан. Часть фамилий мы уже обнародовали, и в ближайшее время совместно с журналистами также обнародуем другую часть фамилий", - сказал Гуськов.