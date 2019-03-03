Евроскептики выдвинули Мэй требования относительно соглашения о Brexit - СМИ

Они хотят изучить все договоренности, которых генпрокурор Джеффри Кокс достигнет с Брюсселем по "бекстопу" в Северной Ирландии, чтобы убедиться, что он будет временным.

Восемь британских депутатов-евроскептиков выдвинули премьер-министру Терезе Мэй ключевые условия, после исполнения которых они готовы поддержать ее соглашение о Brexit.

Они хотят изучить все договоренности, которых генпрокурор Джеффри Кокс достигнет с Брюсселем по "бекстопу" в Северной Ирландии, чтобы убедиться, что он будет временным, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

"Бекстоп" является инструментом, который позволит избежать жесткой границы с Ирландией после Brexit. Эта новость поступила после того, как стало известно о росте готовности британских депутатов к компромиссу.

Читайте такжеПарламент Британии поддержал план Мэй по выходу из ЕС

"Генеральному прокурору необходимо дать юридически обязывающую гарантию того, что "бекстоп" будет временным", - сказал консерватор Грэм Брэйди.

Британия должна покинуть ЕС 29 марта. Депутаты в прошлом месяце отклонили соглашение Мэй о Brexit 230 голосами. Мэй считает, что большинство депутатов, которые проголосовали против соглашения, поддержат ее, если ей удастся добиться изменений, которые не позволят Великобритании оставаться привязанной к таможенным правилам ЕС на неопределенный срок.

Она пообещала депутатам еще одно голосование относительно ее сделки до 12 марта. Если документ не поддержат, то депутаты проголосуют по выходу страны из ЕС без соглашения, а затем, до 14 марта, состоится голосование, не следует ли отложить Brexit на короткий срок.