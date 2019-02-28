Трамп обвинил своего экс-адвоката во лжи перед Конгрессом

По словам Трампа, его бывший юрист Майкл Коэн сказал правду, только когда говорил об отсутствии доказательств какого-либо тайного сговора с Россией.

Президент США Дональд Трамп обвинил во лжи своего бывшего адвоката Майкла Коэна, который ранее дал свидетельские показания в Конгрессе.

Об этом сообщает BBC.

"Он очень много врал. Но он не соврал об одной вещи – о том, что "не было сговора", - сказал Дональд Трамп во время своего визита во Вьетнам.

Как сообщал УНИАН, Майкл Коэн, давая свидетельские показания в Конгрессе в среду, 27 февраля, назвал Трампа расистом и мошенником.

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Коэн также сказал, что Трамп проводил переговоры по поводу проекта недвижимости в Москве во время президентской кампании, несмотря на заявления, что он не имеет бизнес-интересов в России. Продемонстрировав чеки, Майкл Коэн указал, что получил от президента уже в 2017 году приказ перечислить деньги женщинам в обмен на молчание о вероятных интимных связях с Трампом.

По словам бывшего юриста, Дональд Трамп заранее знал об утечке электронной переписки, которая навредила его сопернице на выборах Хиллари Клинтон.

В ноябре 2018 года Коэн признал себя виновным в том, что совершал финансовые преступления в интересах Дональда Трампа, чтобы обеспечить его победу на президентских выборах, включая уклонение от уплаты налогов и предоставление ложной информации финансовым структурам. Также Коэн признал в суде, что лгал под присягой Конгрессу о соглашениях Трампа в России.

Трамп ранее неоднократно называл Коэна человеком, который не заслуживает доверия.