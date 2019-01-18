Трамп заставил адвоката соврать Конгрессу о своем бизнесе в России - СМИ

Президент якобы поручил Коэну сказать конгрессменам, что переговоры по возведению Trump Tower в российской столице закончились на несколько месяцев раньше, чем это было на самом деле.

Президент США Дональд Трамп лично дал своему юристу Майклу Коэну указание солгать Конгрессу США о проекте строительства небоскреба в Москве.

Об этом со ссылкой на два анонимных источника сообщает BuzzFeed News.

По информации, полученной изданием, президент якобы поручил Коэну сказать конгрессменам, что переговоры по возведению Trump Tower в российской столице закончились на несколько месяцев раньше, чем это было на самом деле.

В ходе предвыборной кампании Трамп отрицал, что у него есть бизнес-интересы в России, однако, как сообщает издание, не менее 10 раз встречался с Коэном по поводу московского проекта и передавал информацию о нем своим детям — Иванке Трамп и Дональду Трампу-младшему.

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Кроме того, утверждает BuzzFeed, американский лидер поручил своему юристу организовать его деловой визит к президенту России Владимиру Путину — Трамп хотел обсудить с ним строительство небоскреба. О том, что президент напрямую попросил солгать о его связях с Россией, Коэн якобы рассказал специальному прокурору Роберту Мюллеру, работающему над делом.

В разговоре с CNN Энтони Кормье, автор материала, опубликованного на Buzzfeed News, отметил, что документов, подтверждающих эту информацию, журналисты не видели — публикация основана на словах источников.

Препятствование правосудию карается законом. Если будет доказано, что Коэн лгал конгрессу по поручению Трампа, президенту грозит импичмент — так заявил CNN бывший генеральный прокурор США при Бараке Обаме Эрик Холдер.