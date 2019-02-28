Экс-адвокат Трампа рассказал о расистских высказываниях бывшего шефа насчет чернокожих

Он также сказал, что Трамп проводил переговоры по поводу проекта недвижимости в Москве во время президентской кампании.

Бывший адвокат Майкл Коэн, который на протяжении около 10 лет работал на президента США Дональда Трампа, обвинил своего экс-руководителя в расизме. Такое заявление он сделал в Палате представителей 27 февраля.

Об этом сообщал Радио Свобода.

«Однажды он спросил меня, могу ли я назвать страну, которой руководит чернокожая особа, которая бы не была «дырой» (на английском языке в тексте показаний фигурирует нецензурное слово, частично скрытое точками – ред.). Именно тогда Барак Обама был президентом Соединенных Штатов», – сказал Коэн под присягой.

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«Когда однажды мы (с Трампом – ред.) проезжали мимо проблемного квартала в Чикаго, он прокомментировал, что так могут жить только чернокожие люди. И он сказал мне, что чернокожие никогда не голосовали за него, потому что они были слишком неразумны», – добавил бывший адвокат.

Коэн также сказал, что Трамп проводил переговоры по поводу проекта недвижимости в Москве во время президентской кампании, несмотря на заявления, что он не имеет бизнес-интересов в России. Продемонстрировав чеки, Майкл Коэн указал, что получил от президента уже в 2017 году приказ перечислить деньги женщинам в обмен на молчание о вероятных интимных связях с Трампом.

По словам бывшего юриста, Дональд Трамп заранее знал об утечке электронной переписки, которая навредила его сопернице на выборах Хиллари Клинтон.

В ноябре 2018 года Коэн признал себя виновным в том, что совершал финансовые преступления в интересах Дональда Трампа, чтобы обеспечить его победу на президентских выборах, включая уклонение от уплаты налогов и предоставление ложной информации финансовым структурам. Также Коэн признал в суде, что лгал под присягой Конгрессу о соглашениях Трампа в России.

Трамп ранее неоднократно называл Коэна человеком, который не заслуживает доверия.