Более 20 филиппинцев добровольно себя распяли

Более 20 филиппинцев добровольно дали себя распять, повторяя крестные муки Христа в ходе отмечавшейся день назад католиками Страстной пятницы, сообщает в субботу Газета.RU.

Только в городе Сан-Фернандо провинции Пампанга не менее 11 человек были распяты в районе Сан-Педро-Кутуд, пять - в районе Санта-Лючия, трое - в районе Сан-Хуане. А в соседней провинции Булакан на крест взошли еще пять человек, включая 15-летнего подростка и 18-летнюю девушку. О своем желании выполнить данный ими ранее обет или замолить таким образом грехи только в Пампанге заявили 25 человек, но шестерых не пропустила специальная «медкомиссия».