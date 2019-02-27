В Пакистане подтвердили, что держат в плену лишь одного пилота Индии

Еще несколько часов назад в Исламабаде говорили о двоих индийских пленных.

Пресс-секретарь армии Пакистана генерал-майор Азиф Гафур подтвердил, что один военный пилот Индии находится «под арестом» в его стране.

Как сообщает BBC, его заявление прозвучало через несколько часов после пресс-конференции, на которой он же говорил о пленении двоих индийских пилотов и о том, что один из них в пакистанской больнице. В Исламабаде не дали никаких объяснений, почему цифра вдруг изменилась.

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В Индии раньше тоже говорили о том, что недосчитались лишь одного пилота. В Нью-Дели отметили, что расследуют пакистанское заявление об удержании индийца на своей территории. Издание также пишет, что ранее правительство Пакистана обнародовало видео, на котором схваченный индийский военный был с окровавленным лицом и вел себя, как ослепленный. Однако, потом ролик удалили.

Вместо него появилось другое видео, на котором индийский пилот называет свое имя и уверяет, что «пакистанские военные очень хорошо с ним обращаются» и якобы спасти его от «банды».

За день до этого, 26 февраля, индийские военные самолеты нанесли «упреждающий авиаудар" по боевикам в Пакистане. Власти Индии заявлиа о «значительном количестве» погибших боевиков. Пакистан, со своей стороны, заявил, что жертв не было, но предупредил, что может ответить на «агрессию Индии».

Упомянутый авиаудар называют первым ударом, совершенным по территории Пакистана или подконтрольной ему части Кашмира со времени последней войны между двумя государствами в 1971 году. Напряженность между Пакистаном и Индией, которые имеют ядерное оружие, возросла после нападения смертника в Кашмире, в результате которого погиб по меньшей мере 41 индийский полицейский. Ответственность за нападение взяла на себя базирующееся в Пакистане группировка «Джайш-е-Мохаммад».