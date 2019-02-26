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Очаровательная Меган Маркл отправилась в последнее официальное путешествие перед рождением первенца (фоторепортаж, видео)

14:06, 26 февраля 2019
Мир
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Принц Гарри и Меган Маркл завершают последнее официальное путешествие перед рождением первенца.

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За два месяца до родов Меган Маркл вышла из самолета на высоких каблуках и в ярко-красном платье от "Валентино", говорится в сюжете ТСН.

На приеме у британского посла она появилась в наряде в восточном стиле пастельного оттенка от "Диор".

Королевская чета побывала в школе-пансионате для девочек, ведь визит посвящен девичьему образованию в Марокко.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета хочет избавиться от Меган Маркл. По словам источников, Меган якобы предлагают бракоразводный договор на 37 миллионов долларов.

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Теги: #Меган Маркл