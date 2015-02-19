Экс-глава МИД Грузии: Россия не сможет долго поддерживать боевиков на Донбассе

Об этом он заявил в интервью журналу "Новое время".

"Россия не сможет долго поддерживать эту войну. Но Украина может не выдержать этого давления раньше", - считает эксперт.

По мнению Капанадзе, именно по этой причине для Киева так важна внешняя поддержка. Между тем, он эксперт считает, что Запад пока не готов ввязаться в войну с Россией.

Читайте такжеМинобороны Британии: Россия представляет собой угрозу для Балтии"Они задаются вопросом: если Россия в ответ усилит агрессию и перейдет к новым типам атак, например воздушным, готов ли Запад стать одной из сторон конфликта и ввязаться в войну? Они не готовы", - отметил политик.

Капанадзе также считает, что Россия может продолжить свою экспансию, и следующими на очереди после Украины могут стать Грузия или страны Балтии.

Полную версию интервью читайте в выпуске журнала "Новое время" от 20 ферваля