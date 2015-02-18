Парламент Греции избрал нового президента страны

Парламент Греции избрал в среду 65-летнего Прокописа Павлопулоса президентом страны в ходе поименного голосования. Кандидатура опытного правоцентристского политика из лагеря ныне главной оппозиционной партии "Новая демократия" была предложена во вторник премьер-министром республики Алексисом Ципрасом на заседании парламентской группы возглавляемой им партии Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА), пишет ТАСС.

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Павлопулоса поддержала СИРИЗА, партия "Независимые греки", входящая в правительственную коалицию на правах младшего партнера, а также сама "Новая демократия". Эти три партии опираются на 238 депутатов в 300-местном однопалатном парламенте страны.

Небольшая центристская партия "Потами" ("Река") и Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК) выдвинули собственную альтернативную кандидатуру - профессора конституционного права Никоса Аливизатоса, но у него практически не было шансов на избрание.