Переговоры Греции и Еврогруппы относительно финпомощи завершились ничем

Афины отказались продолжить нынешнюю программу спасения, сообщает Украинская правда со ссылкой на Financial Times.

Это второй раз за пять дней переговоры между новым правительством Греции, которое выступает против мер жесткой экономии, и кредиторами терпят неудачу.

Как отметил глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум, времени для запроса Греции на продолжение нынешней программы помощи осталось совсем мало.

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"Мы можем использовать эту неделю, но не более того", - сказал он.

"Среди еврогруппы распространено мнение, что следующий шаг должен исходить от греческих властей", - добавил Дейсселблум.

Вместе с тем, в Афинах называют требования продлить программу помощи "абсурдными" и "неприемлемыми".

Как сообщалось ранее, министры финансов еврозоны могутпровести еще одну встречу по Греции в пятницу.