Спикер парламента Молдовы обвинил РФ во вмешательстве в выборы

Он заявил журналистам, что власти России использовали ряд инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию.

Спикер парламента Молдове, вице-председатель Демократической партии Адриан Канду обвинил Россию в попытках вмешаться в избирательный процесс в стране.

Об этом пишет ТАСС. Он заявил журналистам, что власти России использовали ряд инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию.

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"Это и амнистия мигрантов, и снятие таможенных пошлин на молдавскую продукцию, и ситуация со спасенными из Афганистана пилотами", - сказал Канду журналистам на участке голосования.

Как сообщалось, граждане Молдовы сегодня выбирают новый парламент, а также голосуют на консультативном референдуме по сокращению количества депутатов и возможности народа отзывать их мандаты.