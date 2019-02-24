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Спикер парламента Молдовы обвинил РФ во вмешательстве в выборы

12:01, 24 февраля 2019
Мир
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В Молдове открылись избирательные участки / фото УНИАН

Спикер парламента Молдове, вице-председатель Демократической партии Адриан Канду обвинил Россию в попытках вмешаться в избирательный процесс в стране.

Об этом пишет ТАСС. Он заявил журналистам, что власти России использовали ряд инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию. 

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"Это и амнистия мигрантов, и снятие таможенных пошлин на молдавскую продукцию, и ситуация со спасенными из Афганистана пилотами", - сказал Канду журналистам на участке голосования.

Как сообщалось, граждане Молдовы сегодня выбирают новый парламент, а также голосуют на консультативном референдуме по сокращению количества депутатов и возможности народа отзывать их мандаты.

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Теги: #Россия#выборы#Молдова