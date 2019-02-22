«Остаться наедине с Трампом»: СМИ раскрыли план КНДР на второй саммит со США

Ким Чен Ын сделает предложение Трампу, которое прозвучит убедительно и вдохновит американского лидера пожертвовать чем-то взамен, но с далеко идущими последствиями.

Одной из целей северокорейского лидера Ким Чен Ына на втором саммите с президентом США Дональдом Трампом может стать сокращение войск США в Южной Корее.

Как отмечает агентство Bloomberg, северокорейский лидер обязательно попытается использовать традиционную для Трампа тактику: делать неожиданные уступки во время встреч тет-а-тет.

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«Они [переговорщики из Пхеньяна] надеются остаться наедине с президентом США Дональдом Трампа в комнате и посмотреть, что они могут получить от него», — сказал Кристофер Хилл, переговорщик по вопросам с Северной Кореей при президенте Джордже Буше.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа сказал, что северокорейские чиновники до сих пор мало чего давали взамен в своих встречах с представителями США.

Источник добавил, что в Вашингтоне опасаются, что Ким Чен Ын сделает предложение Трампу, которое прозвучит убедительно и вдохновит американского лидера пожертвовать чем-то взамен, но с далеко идущими последствиями.

Саммит США и КНДР состоится во Вьетнаме 27-28 февраля.