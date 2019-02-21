Стало известно, когда вынесут приговор Манафорту

Оглашение приговора Манафорту назначили на 8 марта.

Заседание окружного суда штата Вирджиния, на котором вынесут приговор экс-главе избирательной кампании президента США Дональда Трампа Полу Манафору, назначено на 8 марта. Читайте такжеСуд США пришел к выводу, что Манафорт лгал следствию

Об этом говорится в судебном протоколе, передает Reuters.

Приговор будет вынесен по делу о банковском и налоговом мошенничестве. До 1 марта защита Мюллера должна подать свое ходатайство о более мягком приговоре. Офис спецпрокурора Роберта Мюллера сможет подать свой ответ до 6 марта.

Манафорту также вынесут приговор 13 марта по другому делу, рассматриваемому судом в Вашингтоне о лжесвидетельствовании и нарушении условий сделки со следствием.

Как сообщал УНИАН, спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендует от 19,5 до 24,5 лет тюремного заключения для Пола Манафорта.

В августе 2018 года Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвинений в финансовом мошенничестве. Он заключил соглашение о сотрудничестве с командой спецпрокурора Роберта Мюллера с целью избежать второго судебного разбирательства, который должен был состояться в округе Колумбия.