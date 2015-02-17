Президент Зимбабве оскандалился из-за слонов и льва в праздничном меню

К подготовке своего 91-го дня рождения президент Зимбабве Роберт Мугабе подошел масштабно: в этом году на празднование, которое состоится 28 февраля в шикарном спа-отеле, расположенном неподалеку от водопада Виктория, приглашены около 20 тысяч человек.

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В меню два слона, два буйвола, пять антилоп и один лев, на сумму 105 тысяч евро. Эти животные будут поставлены местным фермером. Кроме того, прямиком из Китая должны быть доставлены 27 слонов, пишет Инопресса.

Защитники дикой природы осудили планы президента. Возмущены и местные жители, обвиняющие Мугабе в том, что он эксплуатирует ценные ресурсы и не возмещает убытки.

Кроме того, животные, предлагаемые президенту, входят в ежегодную квоту охоты, и неполученные доходы никак не компенсируются, говорится в статье.

Это не первый случай, когда Мугабе, правящий страной железной рукой с момента обретения ею независимости, организует гигантские празднования своих дней рождения.

В прошлом году, на его 90-летие, было запущено 90 воздушных шаров, на обед было приготовлено 90 коров и испечен пирог весом 90 кг. Праздник обошелся в 40 млн долларов.

А президент между тем готовится встретить 100-летний юбилей. Согласно конституции, он может оставаться президентом до 99 лет, пишет автор статьи.