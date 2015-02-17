В России на сайте госторгов вывесили объявление о продаже Кремля

Извещение о продаже Кремля было размещено на официальном сайте государственных торгов 17 февраля, сообщает РБК.

Начальная цена продажи Кремля составляет 30 руб., шаг аукциона – 2 руб. В качестве обременения указано: «занят президентом РФ В.В.Путиным, который должен выселиться в течение 30 дней с момента продажи здания». В пункте «срок заключения договора купли-продажи» указано, что «все средства от продажи перечисляются на счет ополчения Новороссии». Для осуществления денежного перевода в карточке лота приводятся реквизиты платежной карты Сбербанка.​​

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В характеристике имущества также отмечается, что здание находится в отличном состоянии, после реставрации, оборудовано системой охраны и спецсвязи. Два подземных этажа. Удобная охраняемая парковка. Срочная продажа, как следует из карточки лота, связана с нехваткой средств для помощи Новороссии.

В то же время Дождь сообщает, что в администрации Нижнесергинского муниципального района, которая указана организатором торгов объясняют это объявление диверсией.

«Кто-то проник на сайт администрации и разметил на сайте торгов информацию о продаже. Материалы уже направлены в областную прокуратуру и в Федеральную службу безопасности», - заявил по этому поводу глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев.

Ранее УНИАН сообщал, что хакеры показали записи чиновника Кремля о замене экипажей установок "Бук" после крушения "Боинга".