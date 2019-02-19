Во Франции бои на световых мечах из «Звездных войн» признали видом спорта (видео)
14:47, 19 февраля 2019Мир
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Отныне посоревноваться на световых мечах можно будет в клубах федерации фехтования Франции.
Во Франции искусство владения световым мечом признали видом спорта / Скриншот Youtube, MomentTV
Федерация фехтования Франции официально признала бой на световых мечах (сайберфайтинг – ред.) видом спорта.
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Поединки с таким оружием проводили персонажи популярной киносаги «Звездные войны». По мнению чиновников, киноинвентарь поможет привлечь к занятиям спортом молодых поклонников ленты.
Отныне посоревноваться на световых мечах можно будет в клубах федерации фехтования. Там уже установили правила для трехминутных боев, и готовят инструкторов, которые обучат всех желающих.
Федерация фехтования Франции официально признала бой на световых мечах видом спорта
Сейчас сайберфайтинг является неофициальным фехтовальным искусством, распространенным среди фанатов "Звездных войн" во всем мире.
Напомним, в прошлом году в Британии продали меч Люка Скайвокера из "Звездных войн"
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