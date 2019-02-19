Во Франции бои на световых мечах из «Звездных войн» признали видом спорта (видео)

Отныне посоревноваться на световых мечах можно будет в клубах федерации фехтования Франции.

Федерация фехтования Франции официально признала бой на световых мечах (сайберфайтинг – ред.) видом спорта.

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Поединки с таким оружием проводили персонажи популярной киносаги «Звездные войны». По мнению чиновников, киноинвентарь поможет привлечь к занятиям спортом молодых поклонников ленты.

Отныне посоревноваться на световых мечах можно будет в клубах федерации фехтования. Там уже установили правила для трехминутных боев, и готовят инструкторов, которые обучат всех желающих.

Сейчас сайберфайтинг является неофициальным фехтовальным искусством, распространенным среди фанатов "Звездных войн" во всем мире.

Напомним, в прошлом году в Британии продали меч Люка Скайвокера из "Звездных войн"