цей матеріал доступний українською

Во Франции бои на световых мечах из «Звездных войн» признали видом спорта (видео)

14:47, 19 февраля 2019
Мир
77 0
Во Франции искусство владения световым мечом признали видом спорта / Скриншот Youtube, MomentTV

Читайте такжеФехтовальщица Чорний принесла третье золото сборной Украины на юношеской Олимпиаде

Поединки с таким оружием проводили персонажи популярной киносаги «Звездные войны». По мнению чиновников, киноинвентарь поможет привлечь к занятиям спортом молодых поклонников ленты.

Отныне посоревноваться на световых мечах можно будет в клубах федерации фехтования. Там уже установили правила для трехминутных боев, и готовят инструкторов, которые обучат всех желающих.

Сейчас сайберфайтинг является неофициальным фехтовальным искусством, распространенным среди фанатов "Звездных войн" во всем мире.

Напомним, в прошлом году в Британии продали меч Люка Скайвокера из "Звездных войн"

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #спорт#Франция#Звездные войны