На карнавале в Гаити от удара током погибли 18 человек

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters, ранения получили 60 человек.

Очевидцы сообщают, что один из находившихся на карнавальной платформе, попытался шестом отодвинуть линию электропередач, чтобы проехать под ней.

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