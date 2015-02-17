На карнавале в Гаити от удара током погибли 18 человек
14:58, 17 февраля 2015Мир
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По меньшей мере 18 человек были убиты электрическим током во время карнавала в Гаити.
REUTERS
Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters, ранения получили 60 человек.
Очевидцы сообщают, что один из находившихся на карнавальной платформе, попытался шестом отодвинуть линию электропередач, чтобы проехать под ней.
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