Министры правительства Британии требуют от Мэй прекратить угрожать ЕС "жестким" Brexit

Министры изложили свое требование перед ожидаемым визитом Терезы Мэй в Брюссель в среду.

Четыре министра правительства Великобритании потребовали от премьер-министра Терезы Мэй прекратить использовать угрозу "жесткого" Brexit в качестве тактики ведения переговоров с ЕС.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в правительстве.

Требование было выдвинуто на встрече с премьер-министром в понедельник министром юстиции Дэвидом Гауке, министром труда и пенсий Амбер Радд, министром бизнеса Грегом Кларком и министром по вопросам Шотландии Дэвидом Манделлом.

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Министры изложили свое требование перед ожидаемым визитом Терезы Мэй в Брюссель в среду.

Министры, которые просили о встрече с Мэй, считают, что опция выхода без соглашения ранее была разумной тактикой переговоров, но ряд тревожных заявлений компаний и производителей за последние недели означает, что пришло время категорически исключить этот вариант.

В офисе премьера назвали это "закрытой встречей" и не сообщили подробностей, но обсуждение, скорее всего, вынесут на еженедельное заседание кабинета во вторник.

Это вмешательство еще больше может увеличить раскол в правительстве с министрами-евроскептиками, которые рассматривают сценарий без соглашения в качестве жизнеспособного варианта.