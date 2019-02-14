В туалете МИД РФ нашли тело сотрудника

Тело обнаружили в одном из туалетов на 19-м этаже здания.

В здании МИД РФ в Москве в четверг, 14 февраля, обнаружили тело мужчины. Читайте также"Развели, как лохов": эксперт рассказал о резком изменении настроений россиян насчет власти Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", умершим оказался сотрудник МИДа, 68-летний Олег Кривов. Он работал в департаменте, который занимался проблемами соблюдения правил распространения оружия. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Ранее мэр Гданьска Павел Адамович, которого ранили ножом на сцене во время благотворительного концерта, умер в больнице.

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