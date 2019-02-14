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В туалете МИД РФ нашли тело сотрудника

12:33, 14 февраля 2019
Мир
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Здание МИД России / REUTERS

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Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", умершим оказался сотрудник МИДа, 68-летний Олег Кривов.

Он работал в департаменте, который занимался проблемами соблюдения правил распространения оружия.

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Ранее мэр Гданьска Павел Адамович, которого ранили ножом на сцене во время благотворительного концерта, умер в больнице.

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Теги: #МИД РФ#труп