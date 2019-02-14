В туалете МИД РФ нашли тело сотрудника
12:33, 14 февраля 2019Мир
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Тело обнаружили в одном из туалетов на 19-м этаже здания.
Здание МИД России / REUTERS
В здании МИД РФ в Москве в четверг, 14 февраля, обнаружили тело мужчины.
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Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", умершим оказался сотрудник МИДа, 68-летний Олег Кривов.
Он работал в департаменте, который занимался проблемами соблюдения правил распространения оружия.
По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.
Ранее мэр Гданьска Павел Адамович, которого ранили ножом на сцене во время благотворительного концерта, умер в больнице.
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