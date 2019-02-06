Конгрессмен США пришел на речь Трампа с украинским флажком (фото)

"В речи напоминается о России, а я с гордостью несу сегодня украинский флаг в знак солидарности с нашим союзником и другом", - написал конгрессмен.

Конгрессмен-демократ Билл Паскрелл пришел с украинским флажком на речь президента США Дональда Трампа "О состоянии государства".

Читайте такжеТрамп не выполняет последние санкции против России

Об этом законодатель сообщил в соцсетях. Таким образом конгрессмен из штата Нью-Джерси, который также является членом группы поддержки Украины в Конгрессе, продемонстрировал солидарность с Украиной в борьбе против российской агрессии.

"В речи напоминается о России, а я с гордостью несу сегодня украинский флаг в знак солидарности с нашим союзником и другом, в то время как народ Украины продолжает противостоять российской агрессии", - написал Паскрелл в "Твиттере".

Комментируя речь, Паскрелл также резко раскритиковал решение администрации Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (INF). "С другой стороны, когда я слышал, как мои коллеги-республиканцы аплодисментами приветствуют выход из соглашения INF, моя кровь закипает", - написал он в "Твиттере", подчеркнув, что этот шаг может спровоцировать гонку вооружений.

Традиционно произнесение президентской речи "О состоянии государства" является торжественным событием и поводом для законодателей засвидетельствовать свою позицию по тому или иному вопросу.