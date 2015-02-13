Путин получил в Минске тактическую победу - американский эксперт

Такое мнение в эфире ТСН высказал всемирно известный эксперт по вопросам международных отношений Дональд Дженсон.

Он считает, что американские власти несколько разочарованы результатами переговоров в столице Беларуси.

"В Вашингтоне есть определенное разочарование достигнутыми в Минске переговорами. Потому что это тактическая победа президента Путина. И я согласен с этим", - сказал он.

Кроме того, Дженсон добавил, что определенными договоренностями президент РФ Путин пытается добиться ослабления санкций.

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Однако, как напоминает эксперт, российскому лидеру стоит помнить, что за невыполнение соглашений будет большое наказание.

"Все же президент Барак Обама будет наблюдать за тем, будет ли прекращение огня. И он сейчас воздержится от санкций", - отметил Дональд Дженсон.

Также эксперт считает, что разговоры и заявления о предоставления Украине американского летального оружия будут несколько ослаблены.