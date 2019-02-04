Шесть стран Европы признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

В Европе ожидают проведения новых свободных и демократических президентских выборов в Венесуэле.

Президент Франции, главы правительств Испании и Австрии, министры иностранных дел Дании, Латвии и Великобритании заявили о признании лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента этой страны.

Об этом президент Франции, канцлер Австрии, главы МИД Дании, Латвии и Британии сообщили в Twitter.

В частности, государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джереми Хант выразил надежду, что выборы приблизят завершение гуманитарного кризиса.

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"Николас Мадуро не объявил о проведении выборов в течение восьмидневного срока, как мы установили. Поэтому теперь Соединенное Королевство вместе с европейскими союзниками признает Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности конституционного президента, пока заслуживающие доверия выборы не будут проведены", - отметил Хант.

Как написал президент Франции Эммануэль Макрон, "венесуэльцы имеют право выражать свое мнение свободно и демократично". "Франция признает Хуана Гуайдо президентом, ответственным за проведение избирательного процесса. Мы поддерживаем (международную) контактную группу, созданную Европейским Союзом, в этот переходный период", - подчеркнул Макрон.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заметил, что "режим Мадуро отказался согласиться на свободные и справедливые президентские выборы". "По этой причине теперь мы считаем Хауна Гуайдо исполняющим обязанности президента в соответствии с Конституцией Венесуэлы", - подчеркнул Курц.

О признании Гуайдо временным президентом заявил и министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен. "Дания признает президента Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы до проведения новых свободных и демократических выборов", - заявил Самуэльсен. По его словам, он приветствует аналогичные заявления ключевых партнеров из Евросоюза. Самуэльсен добавил, что ожидается важное заявление Евросоюза по этому поводу.

К признанию Гуайдо присоединился и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. "Мы призываем к свободным, справедливым и демократическим президентским выборам", - подчеркнул Ринкевичс.

Как сообщает испанское издание El Pais, премьер-министр Испании Педро Санчес тоже объявил о признании Гуайдо.

В свою очередь министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в Twitter заявил, что сегодня обратится к правительству с предложением признать Гуайдо временным президентом.

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Как сообщал УНИАН, 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Он заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

26 января государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Китай и Россия поддерживают режим Мадуро в Венесуэле с намерением вернуть миллиарды долларов, вложенные в его режим.

31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы. Также Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы признали США, Канада, страны Латинской Америки.