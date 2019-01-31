Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Решение должен официально утвердить Совет Европейского союза.

Европейский парламент поддержал резолюцию, которая признает главу Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны.

Как сообщает ТСН, документ был принят большинством голосов на заседании 31 января.

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"Европарламент признает господина Гуайдо законным временным президентом согласно статье 233 конституции страны и выражает полную поддержку его дорожной карте", - говорится в резолюции.

В резолюции отмечается, что ЕС отвергает любые возможности выйти из политического кризиса в Венесуэле с применением насилия. Вместе с тем, признание Гуайдо президентом продлится до "новых свободных и прозрачных выборов".

Теперь это решение должен официально утвердить Совет Европейского союза.

Как сообщал УНИАН, 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста. 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрини Лопес заявил, что армия не признает спикера парламента Хуана Гуайдо президентом страны. Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до окончания срока полномочий в 2025 году.