Помпео назвал Мадуро "бывшим президентом" Венесуэлы и обвинил его в гуманитарном кризисе

Госсекретарь США призывает поддержать венесуэльский народ.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео назвал Николаса Мадуро "бывшим президентом" Венесуэлы и обвинил его в гуманитарном кризисе в этой стране.

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Об этом госсекретарь США заявил на заседании Совета безопасности ООН. "Бывший режим Мадуро подавлял свой народ годами, заставляя миллионы венесуэльцев спасаться бегством из своей страны только для того, чтобы получить доступ к элементарным услугам - еде и воде", - заявил Помпео.

"Бывший президент Мадуро несет всю ответственность за эту трагедию, допуская, чтобы венесуэльцы изнемогали без еды и гуманитарной помощи", - подчеркнул Помпео.

Госсекретарь США заявил, что 10 января Организация американских государств приняла резолюцию, отказавшись признавать "незаконный режим Мадуро", и призвала уделять дополнительное внимание для оказания помощи народу Венесуэлы.

Также Помпео добавил, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал провести выборы и вернуть конституционный порядок в Венесуэле, а также вернуть безопасность в регионе.

"Ради блага Венесуэлы и региона мы должны поддержать народ Венесуэлы и сделать это прямо сейчас", - подчеркнул Помпео.

Как сообщал УНИАН, 10 января Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок.

США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти в период, когда экономический хаос в Венесуэле привел эту страну к гуманитарному кризису. 21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвал граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

За время акций протеста после переизбрания на второй срок президента Николаса Мадуро количество задержанных среди протестующих составило около 500 человек.